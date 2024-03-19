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15:47, 19 марта 2024Из жизни

Водитель такси вернул пассажирке забытые в машине 300 тысяч рублей

В Таиланде водитель такси вернул пассажирке забытые три тысячи долларов

Фото: Mackenzie Marco / Unsplash

51-летний водитель такси из Таиланда вернул пассажирке забытую сумку с крупной суммой внутри. Об этом сообщает The Thaiger.

Сонгчай Чайам из города Бангкок подвозил женщину 7 марта. Он уже высадил пассажирку, когда осознал, что она забыла сумку в салоне машины. Внутри он нашел 3,3 тысячи долларов (305 тысяч рублей) наличными и два паспорта гражданина Мьянмы. За 30 лет работы Чайам не раз возвращал оставленные пассажирами вещи, и этот случай не стал исключением.

Мужчина обратился в полицию, беспокоясь, что пассажирка осталась без денег в чужой стране. Спустя некоторое время владелицу крупной суммы денег удалось отыскать. Женщина выразила благодарность Чайаму и заявила, что всегда верила в доброту и честность жителей Таиланда.

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Водитель, в свою очередь, призвал коллег следовать его примеру и возвращать вещи, забытые пассажирами. «Кроме того, все пассажиры должны проверять, не забыли ли они что-нибудь, прежде чем выходить из такси, и запоминать информацию о машине на случай, если что-то случится», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии обнаружил бумажник, потерянный 30 лет назад, и разыскал его владельца. 44-летний Фрейзер Галл нашел кошелек на улице во время прогулки с собакой.

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