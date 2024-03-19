Военные США потеряли связь со своим беспилотником MQ-9 Reaper в Польше

Генштаб Польши: БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США потерял связь с базой под Мирославцем

Военные США, дислоцированные на базе в районе города Мирославец на северо-западе Польши, потеряли связь со своим разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает РБК со ссылкой на на страницу генерального командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Инцидент произошел во время плановых учений, БПЛА не имел вооружений. В сообщении ВС Польши говорится, что ожидается экстренное приземление. Экстренные службы приведены в состояние готовности.

Ранее бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский заявил, что Вашингтон отправит Варшаве партию ракет, способных поражать цели на территории России. Соединенные Штаты заявили о готовности предоставить польской стороне кредит в размере двух миллиардов долларов на закупку вертолетов Apache. В рамках этого предложения Варшава также сможет приобрести ракеты.