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02:20, 19 марта 2024Мир

Военные США потеряли связь со своим беспилотником MQ-9 Reaper в Польше

Генштаб Польши: БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США потерял связь с базой под Мирославцем

Фото: Efren Lopez / U.S. Air Force / Handout / Reuters

Военные США, дислоцированные на базе в районе города Мирославец на северо-западе Польши, потеряли связь со своим разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает РБК со ссылкой на на страницу генерального командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Инцидент произошел во время плановых учений, БПЛА не имел вооружений. В сообщении ВС Польши говорится, что ожидается экстренное приземление. Экстренные службы приведены в состояние готовности.

Ранее бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский заявил, что Вашингтон отправит Варшаве партию ракет, способных поражать цели на территории России. Соединенные Штаты заявили о готовности предоставить польской стороне кредит в размере двух миллиардов долларов на закупку вертолетов Apache. В рамках этого предложения Варшава также сможет приобрести ракеты.

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      Марина Совина
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