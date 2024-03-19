Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:24, 19 марта 2024Наука и техника

Названа дата выхода новой версии Windows

Microsoft представит новую версию Windows 11 и компьютеры 20 мая

Фото: Ricardo Resende / Unsplash

Корпорация Microsoft назвала дату специального мероприятия с анонсом новых продуктов. Об этом сообщает издание Windows Central.

20 мая в американском Сиэтле корпорация представит новые продукты. В первую очередь Microsoft анонсирует выход новой версии Windows 11, которая должна получить продвинутые функции искусственного интеллекта (ИИ). Также фирма выпустит портативные компьютеры Surface, ориентированные для работы с ИИ.

Очередная версия Windows в том числе должна получить новый файловый менеджер AI Explorer («ИИ Проводник»). Программа позволит находить и оптимизировать документы — для поиска пользователю не придется вводить специальных команд, так как запросы будет переводить на понятный для компьютера язык ИИ.

В материале говорится, что презентация откроет «год ПК с искусственным интеллектом», как ранее в Microsoft назвали 2024-й. Также возможно, что на мероприятии расскажут о новых партнерских соглашениях с AMD, Intel и Qualcomm.

Мероприятие не будет транслироваться в прямом эфире, оно будет открыто только для журналистов, которым уже разослали приглашения.

19 марта стало известно, что Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам на территории России с 20 марта на конец месяца. Отсрочка дает необходимое время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Умер комментатор Василий Уткин

      На Украине назвали сроки снижения призывного возраста

      В ООН прокомментировали заявления об отправке французских войск на Украину

      Минобороны США рассказало о планах по освоению ресурсов Луны

      Промышленности Европы предрекли сокращение

      Россиянин поссорился со знакомым и нанес ему 49 ударов ножом

      Россиянкам перечислили визуально старящие стрижки

      Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

      Девочка стала есть стекло и дерево из-за странной болезни

      Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше