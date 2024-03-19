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13:21, 19 марта 2024Россия

Жилые дома и машины повреждены после отражения атаки ВСУ под Белгородом

Гладков: средства ПВО в Шебекинском городском округе отразили атаку ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в Шебекинском городском округе Белгородской области отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате в поселке Маслова Пристань поврежден частный жилой дом и автомобиль, еще по одному дому — в Пристени и Безлюдовке. Также сообщается о повреждении машины в хуторе Ржавец. Пострадавших среди мирных жителей нет. На местах работают оперативные службы.

Утром 19 марта Украина также атаковала Белгород и Белгородский район. В Минобороны России сообщили, что над регионом сбили девять снарядов чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По словам Гладкова, в поселке Разумное пострадали две женщины и подросток, который частично лишился руки. В сети также появились кадры с горящими машинами и поврежденным жилым домом.

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Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, из-за этого не работают отопительные котлы. Жители заявляют, что в городе много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.

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      Константин Лысяков
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