Гладков раскрыл подробности о пострадавших при обстреле ВСУ Белгородского района

Гладков: при обстреле ВСУ Белгородского района пострадали три человека

При обстреле Белгородского района Белгородской области пострадали три человека — подросток и две женщины. Подробности о раненых раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в поселке Разумное осколки снаряда попали в частный жилой дом. В результате пострадали два находившихся внутри местных жителя. «У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей», — рассказал Гладков. Он подчеркнул, что россияне находятся в тяжелом состоянии.

Еще одна пострадавшая женщина в момент атаки находилась на улице. У нее диагностировали осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Все трое раненых госпитализированы.

