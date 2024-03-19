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08:00, 19 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда ТНТ рассказала о выступлении на странной вечеринке с карликами в стрингах

Маргарита Родина

Маргарита Родина. Кадр: ТНТ / YouTube

Участница популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Маргарита Родина рассказала о самом странном корпоративе. Подробности она раскрыла в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV.

Родина рассказала, что вместе с коллегой по проекту Надеждой Джабраиловой выступала на БДСМ-вечеринке. Юмористка отметила, что ее не предупредили о том, какого характера будет мероприятие. «Конкретно на стендап про детей был заказ. Все очень закрыто, за дверьми, это в гостинице был снят лофт», — отметила она.

О том, что они с коллегой будут выступать на БДСМ-вечеринке, она узнала от концертного директора Елены на самом корпоративе. «Мы стоим, клетка, наручники, женщина там с плеткой, и я такая: "А стендап точно про детей?"», — вспомнила она.

Участница «Женского стендапа» добавила, что мероприятие прошло хорошо. «Это прям было интересно. Они невероятно смеялись, хлопали, все в латексе, с голыми частями тела. После меня были карлики в стрингах», — заключила она.

Ранее популярный комик, участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян рассказал, что заработал 1,5 миллиона рублей за 40 минут монолога на корпоративе. Юморист назвал это мероприятие самым отвратительным в своей карьере.

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      Олег Давыдов
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