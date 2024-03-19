Звезде ТНТ отказались выдать ипотеку

Юмористка Маргарита Родина призналась, что банки отказали ей в выдаче ипотеки

Участница популярного шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ Маргарита Родина призналась, что банки отказали ей в выдаче ипотеки. Подробностями ситуации она поделилась в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV.

Юмористка сообщила, что не смогла получить жилищный кредит при наличии первоначального взноса. «Я позавчера внесла аванс за ипотеку, но мне ипотеку не одобрили банки. Пока не знаю, получится или нет... Пожалуйста, ребят, очень надо! Сейчас дочь и сын съехали, но мы все равно с дедушкой живем, все в одной комнате, очень тяжело. А эта квартира — вот я в пятом подъезде, а эта квартира в нашем доме в первом подъезде — стоит невероятно маленьких денег. Там просто женщина уже в возрасте ее продает, и у меня есть первый взнос», — рассказала она.

Родина отметила, что причиной отказа банков в выдаче ипотеки стал взятый много лет назад кредит. В момент выдачи займа она была беременна третьим ребенком от мужчины, с которым уже рассталась, и, кроме того, на работе ей вдвое урезали зарплату — до 25 тысяч рублей в месяц. После родов, поняв, что она «лопухнулась» и не тянет кредит, будущая звезда ТНТ обратилась в банк с просьбой о реструктуризации долга, однако получила отказ. Когда финансовая организация через полгода согласилась на ее предложение, у Родиной был уже внушительный долг — 200 тысяч, которые она брала изначально, превратились в 700, и все ее платежи уходили на погашение штрафов, которые постоянно росли. Она предложила банку через суд определить сумму, которую будут вычитать из ее дохода с новой работы в счет погашения долга, однако в организации не захотели решать вопрос таким образом, и в итоге срок исковой давности по этому делу истек, о чем та заявила в суд. При этом Родина заверила, что много раз обращалась в прокуратуру и другие инстанции с просьбой решить проблему, а не просто отказывалась выплачивать задолженность. «Они не захотели договариваться, а сейчас уже я не хочу. Но мне не дают теперь ипотеку», — заключила юмористка.

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