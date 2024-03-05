Стас Михайлов раскрыл правду о покупке самого дорогого дома в элитном поселке

Стас Михайлов заявил, что купил элитный особняк в Подмосковье без ипотеки

Российский певец Стас Михайлов заявил, что купил самый дорогой дом в элитном подмосковном поселке без привлечения ипотеки. Правду о покупке недвижимости он раскрыл в разговоре с рэпером Бастой (настоящее имя — Василий Вакуленко) в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Зритель задал 54-летнему артисту вопрос о том, какой у него процент по ипотеке за покупку особняка в элитном поселке Agalarov Estate на Новорижском шоссе, а также сколько ему осталось ее выплачивать. Михайлов рассказал, что зарекся брать в долг после одного неприятного случая и внес всю сумму за дом сразу. «Один раз у меня был опыт взять в долг, у меня забрали после этого все в 90-е годы. После этого я себе сказал: "Я никогда не беру в долг". Я стал больше работать, и этот дом никогда не был в ипотеке. Я его сразу выплатил и живу», — ответил певец.

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