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15:16, 5 марта 2024Среда обитания

Киркоров проиграл суд о снижении налогов на квартиру в Москве

Мосгорсуд отклонил иск Филиппа Киркорова о расчете налога на квартиру

Певец Филипп Киркоров не смог выиграть суд, связанный с определением кадастровой стоимости его квартиры в Москве. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Согласно информации из картотеки московских судов, артист подал иск против столичного департамента городского имущества (ДГИ), однако 4 марта Мосгорсуд отклонил его. Суд счел, что оценка имущества Киркорова не соответствует заявленным требованиям.

Речь шла об объекте площадью 537 квадратных метров, расположенном в Филлиповском переулке: певец рассчитывал оспорить кадастровую стоимость квартиры и доказать, что она по состоянию на 1 января 2021 года составляет 285,8 миллиона рублей — это гораздо меньше суммы в 318,042 миллиона рублей, определенной ДГИ. Таким образом артист рассчитывал снизить размер налога на свое имущество.

В декабре стало известно, что суд отклонил предыдущий иск Киркорова по поводу вышеуказанной квартиры. Тогда певец оценил ее кадастровую стоимость в 229,4 миллиона рублей.

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      Полина Кислицына
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