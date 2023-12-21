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18:43, 21 декабря 2023Среда обитания

Суд отреагировал на иск Киркорова к властям Москвы из-за квартиры

Московский суд отклонил иск Киркорова к столичным властям из-за налога на жилье

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский городской суд отклонил иск певца Филиппа Киркорова к столичным властям. Причиной обращения артиста стал неправильный, по его мнению, расчет налога на квартиру, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — рассказала собеседница агентства. Киркоров утверждает, что столичный департамент городского имущества (ДГИ) указал неправильную кадастровую стоимость недвижимости, которой он владеет. По мнению певца, она должна быть 229,477 миллиона рублей по состоянию на 1 января 2021 года.

Однако ДГИ указал существенно большую сумму — 318,042 миллиона рублей. С этой суммы и рассчитали налог на приобретение имущества. Киркоров не согласился с цифрами, и суд назначил экспертизу для выяснения реальной кадастровой стоимости объекта.

«Согласно заключению судебной экспертизы, отчет об оценке, представленный административным истцом, не соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности и требованиям федеральных стандартов оценки. Нарушения, допущенные оценщиком, подробно описаны в тексте экспертного заключения», — говорится в решении Мосгорсуда.

Представителей Киркорова не удовлетворил результат — они настаивали на повторном поведении экспертизы. Суд согласился, но специалисты снова заявили, что расчеты истца не соответствуют действительности.

В итоге певцу отказали в удовлетворении иска и потребовали заплатить ДГИ почти 23 тысячи рублей в счет оплаты судебной экспертизы. Однако Киркоров может обжаловать решение суда в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров поставил у себя дома пятиметровую новогоднюю елку за 1,5 миллиона рублей. В эту стоимость входят как само праздничное дерево, так и игрушки и декор интерьера.

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      Нина Ташевская
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