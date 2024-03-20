48-летняя Тина Канделаки снялась в полотенце

Телеведущая Тина Канделаки снялась в откровенном виде и раскрыла секрет красоты. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 48-летняя знаменитость предстала в ванной комнате напротив зеркала, обернувшись белым банным полотенцем. При этом звезда собрала темные волосы в пучок и показала внешность без макияжа. «Начинаем утро с ухода», — подписала она кадры.

По словам Канделаки, сохранять моложавый внешний вид ей помогают пилинги. «Такое ощущение, будто я из спа. Посмотрите на качество кожи, ребят. Ну вот космос! И не забывайте. Никакой пилинг не поможет, если вы не придерживаетесь чистого питания», — уточнила она. Телеведущая призвала отказаться от мучных изделий, алкоголя и чипсов.

Ранее в марте Тина Канделаки раскрыла секреты стройности. По словам звезды, для коррекции фигуры и похудения важно правильно питаться, регулярно заниматься спортом и соблюдать режим сна.