Россиянам назвали лучшую альтернативу сбережениям в валюте

Экономист Беляев: на сегодняшний момент нет смысла вкладываться в валюту

На сегодняшний момент нет никакого смысла вкладываться в валюту в надежде сохранить и приумножить свой капитал, как это было раньше, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, почему этот инструмент стал наименее актуален, а также назвал россиянам лучшую альтернативу сбережениям в валюте.

По мнению экономиста, рубль некоторое время будет слегка снижаться по отношению к доллару и евро, но это снижение не столь радикальное, чтобы можно было расценивать валюту как инструмент для сбережений. Он также отметил, что проценты по валютным вкладам сейчас фактически нулевые. А покупать наличную валюту в надежде, что произойдет обвал курса рубля и вы выиграете, не имеет смысла, так как признаков обвала рубля на наблюдается.

Покупая юань, стоит также понимать, что доходность будет не самая большая, так как курс рубля по отношению к китайской валюту меняется не очень сильно, предупредил Беляев. Это же, на его взгляд, касается гонконгских долларов, дирхамов и других валют.

«Это рудиментарное мышление. Считается, что вложения в валюту более надежные, более прибыльные, чем в рубли. На данный момент ситуация иная, при чем как минимум полгода она может продолжаться. Я думаю, до середины лета, мая-июня, эта ситуация с высокой ключевой ставкой продержится. Даже если она будет по чуть-чуть снижаться в апреле-мае, все равно ставки по банковским вкладам будут высокие», — прогнозировал он.

Банковские вклады — это самый лучший инструмент для людей, которые не искушены в финансовой грамотности и у которых не очень большие средства, которые надо сберечь. Лучше этого самого банковского вклада сейчас нету ничего Михаил Беляев экономист

Экономист посоветовал готовиться к новым временам, когда ключевая ставка и проценты по банковским вкладам будут снижены. «Тогда можно будет рассматривать какие-то другие инструменты, и готовится к этому можно и, может быть, даже нужно сейчас — читать соответствующие книжки, методички о том, как размещать средства, допустим, на индивидуальных инвестиционных счетах, как работают с акциями, с ценными бумагами», — сказал он.

Ранее в России выросла доходность вкладов в юанях. Максимальная ставка в крупных российских банках достигла 5 процентов годовых.