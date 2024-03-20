Подоляк призвал расширить атаки на российское приграничье

Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал расширить атаки на приграничье

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что следует увеличить число атак на российское приграничье. Его слова приводит РИА Новости.

Подоляк призвал расширить атаки на приграничье и подчеркнул, что хотел бы видеть более крупные масштабы нападения. Это нужно, «чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии».

Чиновник добавил, что жителям российских приграничных регионов следует жить в бомбоубежищах, а также слышать звук сирен.

Ранее Подоляк заявил, что Вооруженные силы России в три раза превосходят ВСУ в тяжелой артиллерии. По его словам, пока украинские военные используют от 1,5 до 3,5 тысячи снарядов, российская сторона применяет 7,5 до 12 тысяч снарядов тяжелого калибра ежедневно.