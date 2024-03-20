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01:45, 20 марта 2024Бывший СССР

Подоляк призвал расширить атаки на российское приграничье

Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал расширить атаки на приграничье
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что следует увеличить число атак на российское приграничье. Его слова приводит РИА Новости.

Подоляк призвал расширить атаки на приграничье и подчеркнул, что хотел бы видеть более крупные масштабы нападения. Это нужно, «чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии».

Чиновник добавил, что жителям российских приграничных регионов следует жить в бомбоубежищах, а также слышать звук сирен.

Ранее Подоляк заявил, что Вооруженные силы России в три раза превосходят ВСУ в тяжелой артиллерии. По его словам, пока украинские военные используют от 1,5 до 3,5 тысячи снарядов, российская сторона применяет 7,5 до 12 тысяч снарядов тяжелого калибра ежедневно.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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