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13:55, 20 марта 2024Наука и техника

Приостановку работы большого адронного коллайдера с россиянами оценили

CERN прекратит работу с россиянами в ноябре, ученых заменят специалисты из США

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) приостановит сотрудничество с российскими учеными в ноябре. Об этом сообщает РБК.

Сотрудничество с учеными, каким-то образом связанными с российскими организациями, прекратится в конце ноября. Это коснется порядка 500 человек. По словам опрошенного журналистами члена коллаборации LHCb в CERN, физика, члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Владимира Образцова, российских специалистов могут заменить учеными из США.

Образцов оценил последствия приостановки работы россиян, связанной с большим адронным коллайдером. «Естественно, проблема в том, как отнесутся к переходу их институты, отпустят ли в административный отпуск, или им придется увольняться», — заметил специалист.

«Большинство зарубежных ученых разочарованы этим решением», — подчеркнул Образцов. Член-корреспондент РАН отметил, что решение о приостановке сотрудничества принимал Совет CERN, в который входят по два человека от стран-участниц.

При этом ученый считает, что неправильно говорить о том, что CERN сокращает специалистов из России, так как они не являются штатными сотрудниками организации. По словам временного сотрудника CERN Ивана Полякова, одно из миссий организации является укрепление международных связей. «На мой взгляд, решением о прекращении сотрудничества с Россией CERN подписывается в том, что эта часть миссии провалена», — заметил специалист.

19 марта официальный представитель CERN Арно Марсолье сообщил, что организация в конце ноября текущего года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией.

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      Андрей Ставицкий
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