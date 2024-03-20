Бывший заключенный угнал тюремный автомобиль сразу после освобождения из тюрьмы

В США заключенный вышел из тюрьмы и сразу же угнал тюремную машину

В США бывший заключенный совершил новое преступление сразу после освобождения из тюрьмы. Об этом сообщает Corrections1.

Мужчина, имя которого не сообщается, провел 568 дней и 17 часов в тюрьме округа Морган, штат Алабама, по обвинениям в краже, а также хранении и продаже наркотиков. 7 марта его освободили. Выйдя из исправительного учреждения, он немедленно угнал с тюремной парковки автомобиль Ford Crown Victoria.

Служащий тюрьмы стал свидетелем преступления, смог проследить за машиной и уведомить полицию. Автомобиль обнаружили в нескольких километрах от тюрьмы. Подозреваемый был повторно арестован и доставлен обратно в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в краже.

Ранее сообщалось, что в США полиция задержала восьмилетнего мальчика, который отобрал автомобиль у владельца. Ребенок угрожал пострадавшему пистолетом.