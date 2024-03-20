Четырехметровый крокодил едва не откусил дрессировщику половые органы

Daily Mail: в ЮАР четырехметровый крокодил напал на дрессировщика

В южноафриканском городе Баллито четырехметровый крокодил напал на дрессировщика во время выступления перед десятками зрителей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в парке развлечений «Крокодилья речка». Один из нильских крокодилов, участвовавших в представлении, неожиданно набросился на дрессировщика, повалил на землю и вцепился в его бедро. Это заметил другой крокодил и тоже направился к упавшему человеку. Тому удалось вовремя встать на ноги, вырваться и убежать.

Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами. По словам одного из медиков, крокодил схватил ногу дрессировщика в непосредственной близости от половых органов и едва их не откусил.

Нильские крокодилы вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Херне собака, предположительно, откусила и проглотила пенис хозяина. Поскольку мужчину немедленно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, он не успел объяснить, что случилось.