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12:06, 20 марта 2024Из жизни

Четырехметровый крокодил едва не откусил дрессировщику половые органы

Daily Mail: в ЮАР четырехметровый крокодил напал на дрессировщика

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В южноафриканском городе Баллито четырехметровый крокодил напал на дрессировщика во время выступления перед десятками зрителей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в парке развлечений «Крокодилья речка». Один из нильских крокодилов, участвовавших в представлении, неожиданно набросился на дрессировщика, повалил на землю и вцепился в его бедро. Это заметил другой крокодил и тоже направился к упавшему человеку. Тому удалось вовремя встать на ноги, вырваться и убежать.

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Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами. По словам одного из медиков, крокодил схватил ногу дрессировщика в непосредственной близости от половых органов и едва их не откусил.

Нильские крокодилы вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Херне собака, предположительно, откусила и проглотила пенис хозяина. Поскольку мужчину немедленно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, он не успел объяснить, что случилось.

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      Олег Парамонов
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