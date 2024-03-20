Девушка стала считать себя собакой и спать в клетке

Девушка из США объявила себя собакой, стала спать в клетке и грызть кости

Девушка-стример из США стала считать себя собакой и грызть кости. Об этом пишет New York Post.

Далин Мяу носит собачьи уши, хвост и ошейник и называет себя «девушкой-собакой» и «е-щенком». Свою жизнь она документирует на платформе Twitch, где 15 тысяч подписчиков наблюдают за ее необычными привычками.

Так, девушка, например, спит на подушках в собачьей клетке. «Есть что-то такое особенное в замкнутом пространстве. Я не знаю, заставляет ли это меня чувствовать себя в безопасности от мира или заставляет меня чувствовать, что мир в безопасности от меня, но это определенно дарит мне ощущение комфорта!» — сказала Мяу.

Кроме того, Мяу играет с собачьими игрушками и любит приносить их «хозяину», чтобы он бросал их ей. У нее есть несколько «дрессировщиков» — мужчин, которые приходят провести с ней время, тренируют ее, водят на прогулки, кормят и дают угощения за правильно выполненные команды. Угощения включают в себя кусочки курицы, вяленое мясо и печенье.

Девушка при этом утверждает, что между ней и «тренерами» нет сексуальных отношений. По ее словам, она выпускает свою «звериную сущность» на волю в течение дня, поэтому необходимости делать это и в спальне не возникает.

Мяу старается включить в свой рацион собачью еду: она грызет кости и ест сухой корм. Ее «дрессировщики» помогают сделать его более вкусным, смешивая с бульоном и другой человеческой пищей.

Мяу спокойно относится к хейтерам и считает, что придет день, когда другие тоже смогут «выпустить на волю своего внутреннего зверя».

Ранее сообщалось, что среди британских подростков якобы стало модно идентифицировать себя с животными. Дети называют себя терианами и могут проводить целые дни на четырех конечностях.