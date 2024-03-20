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17:34, 20 марта 2024Забота о себе

Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Диетолог Редина: ягоды и цитрусовые замедляют процесс старения

Фото: Unsplash

Некоторые продукты помогают замедлить старение, рассказала диетолог Ольга Редина. Их она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Рединой, замедлить старения помогают антиоксиданты — элементы, позволяющие бороться со свободными радикалами, разрушающими клетки организма. «Антиоксидантами богаты такие продукты, как ягоды (например, малина или голубика), фрукты, особенно цитрусовые, орехи, некрахмалистые овощи, темный шоколад, зеленый чай», — перечислила она.

Кроме того, процессы старения замедляет коллаген — белок, отвечающий за упругость и увлажнение кожи, добавила она. Диетолог объяснила, что коллаген содержится в яйцах, мясе, костном бульоне, морских водорослях, рыбе. Редина подчеркнула, что в целом в рационе здорового человека должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, чтобы обеспечить организм всем необходимым для хорошего самочувствия и молодости.

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      Александра Лисица
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