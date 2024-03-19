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14:28, 19 марта 2024Забота о себе

Диетолог назвал снижающие риск деменции продукты

Диетолог Али: орехи и ягоды помогают предотвратить деменцию

Фото: Brian McCall / Unsplash

Диетолог Нахид Али назвал три продукта, которые повышают умственную активность, снижают риск деменции и в целом улучшают самочувствие. Его мнение приводит британское издание Express.

Первым продуктом для здоровья мозга Али назвал жирную рыбу, такую как лосось и тунец. По его словам, положительный эффект обеспечивается за счет жирных кислот омега-3, которыми богата рыба. Насыщение организма этими веществами, говорит диетолог, — самый простой способ поддерживать работу мозга и всего организма.

Али также посоветовал включить в рацион ягоды. По его словам, одно исследование доказало, что если начиная со среднего возраста ежедневно употреблять малину чернику и другие ягоды, то вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера в более поздние годы становится ниже. Третьим необходимым для мозга продуктом Али назвал орехи.

При этом диетолог подчеркнул, что никакая диета не может гарантировать отсутствие тех или иных болезней. Однако, по его словам, даже небольшие изменения в рационе повышают шансы оставаться здоровым дольше.

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      Екатерина Улитина
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