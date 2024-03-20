Доля поставок российских угля и газа недружественным странам упала

Минэнерго России сообщило о падении доли поставок СПГ недружественным странам

По итогам 2023 года доля сжиженного природного газа (СПГ), который Россия поставила недружественным странам, сократилась с 84,6 процента до 78,7 процента. Об этом со ссылкой на презентацию главы Минэнерго Николая Шульгинова к заседанию Комитета Госдумы по энергетике сообщает ТАСС.

На дружественные страны, соответственно, пришлось 21,3 и 15,4 процента. Одновременно рухнула и доля поставок угля недружественным странам — с 39,8 процента до 18 процентов.

В абсолютном значении поставки российского СПГ в Европу в 2023 году выросли на 12,6 процента, до 17,8 миллиарда кубометров, а доля российского СПГ в общем потреблении составила около 15 процентов.

Ранее сообщалось, что в январе экспорт российского СПГ во Францию в денежном выражении достиг 293 миллионов евро, что стало максимумом за 14 месяцев. В месячном выражении закупки выросли в полтора раза.