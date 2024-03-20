Европейская страна резко нарастила закупки сжиженного газа из России

РИА Новости: Франция нарастила импорт СПГ из РФ до максимума с ноября 2022 года

По итогам января 2024 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию достиг максимальной отметки за 14 месяцев и составил 293 миллиона евро в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Экспорт СПГ из России во Францию по итогам января оказался крупнейшим (в денежном выражении) с ноября 2022 года. Для сравнения, в декабре 2023-го закупки оценивались в 244 миллиона евро. Таким образом, за месяц показатель вырос почти на 50 миллионов.

За первый месяц этого года закупки российского СПГ также увеличила и Испания. Эта европейская страна приобрела у РФ топлива на сумму в 274 миллиона евро. Достигнутый показатель в 1,7 раза превысил декабрьское значение и стал наибольшим за 12 месяцев.

В свою очередь, другие страны Евросоюза (ЕС) — Бельгия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония — закупили у российских поставщиков топлива на 118 миллионов евро. В общей сложности по итогам января государства ЕС приобрели у России СПГ на сумму в 684,3 миллиона евро.

Ранее агентство РИА Новости включило в число главных покупателей российского СПГ в Европе Испанию, Бельгию и Нидерланды. По итогам 2023 года эти страны приобрели у России 5,24, 3,82 и 2,1 миллиарда кубометров этого вида топлива. На долю первой пришлось 40 процентов от европейского импорта российского СПГ, второй — 30 процентов. В свою очередь, поставки в Нидерланды за год увеличились в 1,9 раза.

