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16:23, 20 марта 2024Среда обитания

Домохозяек призвали класть воздушный шар в слив унитаза

«БелНовости»: очистить унитаз от налета удастся с помощью воздушного шара

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Очистить унитаз от налета до блеска удастся с помощью воздушного шара. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что вернуть чистоту сантехнике получится гораздо проще, если взять воздушный шар, надуть его, завязать ниткой и положить в унитаз так, чтобы слив оказался полностью закрытым. Предмет при этом можно зафиксировать на одном месте клейкой лентой, после чего приступать к очистке внутренних стенок сантехники.

Эксперты пояснили, что воздушный шар будет выступать в роли своеобразной затычки, которая будет препятствовать тому, чтобы вода стекала в слив. После обработки поверхности чистящими средствами они порекомендовали не спешить убирать «химию» и вместо этого заполнить унитаз водой и оставить в сантехнике на час. Затем воздушный шар можно будет убрать: жидкость стечет, а поверхности станут идеально чистыми.

Ранее домохозяйкам назвали простой способ избавиться от желтой полосы на унитазе.

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      Полина Кислицына
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