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18:26, 20 марта 2024Мир

Дуда поддержал протестующих польских фермеров

Дуда: тяжело не согласиться с требованиями протестующих польских фермеров
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда поддержал требования фермеров, протестующих против нечестной конкуренции и бесконтрольного ввоза украинского зерна в страну. Слова польского лидера передает ТАСС.

«Тяжело не согласиться с требованиями и опасениями фермеров. Я считаю, что фермеры заслуживают серьезного отношения», — заявил Дуда.

Лидер Польши также выразил польским аграриям свою благодарность за то, что во времена пандемии COVID-19, несмотря на угрозу нехватки продовольствия: «благодаря их работе на полках наших магазинов всегда были продукты, никогда не было дефицита».

Дуда добавил, что забота об интересах фермеров «является обязанностью польских властей независимо от политической ситуации» на национальном или международном уровне.

20 марта протестующие аграрии анонсировали масштабные акции протеста по всей Польше и обещали «заблокировать всю страну».

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      Елизавета Мытарева
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