Душивший полицейского россиянин предстанет перед судом

В Запорожской области будут судить россиянина, пытавшегося задушить полицейского

В Запорожской области перед судом предстанет 33-летний житель Татарстана, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 6 октября 2023 года в городе Васильевка полицейские прибыли на вызов в жилой дом, откуда пришло сообщение о причинении телесных повреждений мужчине.

Правоохранителей вышел встречать зачинщик драки, который отказался выполнять их требования и, желая помешать полицейским, набросился на одного из них. Мужчина схватил его за шею и стал сдавливать. Дальнейшие действия фигуранта были пресечены коллегой потерпевшего. Нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти арестовали жителя, напавшего с ножом на полицейских.