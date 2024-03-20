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19:54, 20 марта 2024Силовые структуры

Душивший полицейского россиянин предстанет перед судом

В Запорожской области будут судить россиянина, пытавшегося задушить полицейского

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

В Запорожской области перед судом предстанет 33-летний житель Татарстана, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 6 октября 2023 года в городе Васильевка полицейские прибыли на вызов в жилой дом, откуда пришло сообщение о причинении телесных повреждений мужчине.

Правоохранителей вышел встречать зачинщик драки, который отказался выполнять их требования и, желая помешать полицейским, набросился на одного из них. Мужчина схватил его за шею и стал сдавливать. Дальнейшие действия фигуранта были пресечены коллегой потерпевшего. Нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти арестовали жителя, напавшего с ножом на полицейских.

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      Илона Палей
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