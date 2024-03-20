Французский суд дал убежище бежавшему от мобилизации россиянину

Национальный суд Франции впервые дал убежище бежавшему от мобилизации россиянину

Национальный суд по вопросам убежища Франции (CNDA) впервые согласился предоставить убежище бежавшему от мобилизации россиянину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката.

Отмечается, что Париж предложил гражданам России, которые покинули страну из-за возможной мобилизации, получать статус беженцев на общих основаниях и обращаться во Французское ведомство по защите беженцев и лиц без гражданства.

Однако 27-летний Магомедрасул И. получил отказ в ведомстве и обратился в суд, указав на риск призыва в армию. «Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — сказала его адвокат Юлия Ямова.

Французский суд по вопросам права на убежище дал уклонистам от службы в Российской армии право на получение статуса беженца во Франции летом 2023 года. Посольство России раскритиковало данное решение, заявив, что судебные власти Франции «в антироссийском угаре подключились к поддержке предателей за деньги французских налогоплательщиков».