Александр Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции по версии портала Transfermarkt.

Хавбек разделил 20-е место с защитником ПСЖ Фабианом Руисом и одноклубником Фоларином Балогуном. Стоимость всех футболистов оценивается в 30 миллионов евро.

Список возглавляет нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который оценивается в 180 миллионов, за ним следует одноклубник Ашраф Хакими (65 миллионов). Тройку замыкает еще один игрок парижан — Уоррен Заир-Эмери (60 миллионов).

Помимо Головина, в чемпионате Франции выступает еще один россиянин — Далер Кузяев. Стоимость полузащитника «Гавра» оценивается в девять миллионов евро.