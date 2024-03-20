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14:15, 20 марта 2024Наука и техника

Новые iPhone избавят от защитных стекол

Экран iPhone 17 получит сверхпрочное антибликовое покрытие

Кадр: Apple Unique Info 2M / YouTube

Запланированные на 2025 год смартфоны Apple выйдут с усиленным защитным покрытием передней панели. Об этом в своем аккаунте на Weibo заявил китайский блогер Instant Digital.

По словам известного специалиста, Apple потратила миллиарды долларов на разработку нового стекла, защищающего экран iPhone. Сверхпрочная передняя панель была создана в Японии. Скорее всего, она появится в устройствах iPhone 17, запланированных на 2025 год.

Instant Digital также рассказал, что новое антибликовое покрытие будет настолько прочным, что пользователям смартфонов можно будет избавиться от защитных пленок и стекол. «Оно будет более устойчивым к царапинам, чем вы можете себе представить», — заметил автор.

Apple уже использует в своих смартфонах встроенное защитное стекло Ceramic Shield, которое якобы снижает вероятность появления царапин и трещин на экране iPhone при падении. При этом защитное покрытие не ухудшает яркость изображения на дисплее.

В середине февраля инсайдеры рассказали, что запланированные на 2024 год смартфоны Apple могут получить рекордную встроенную память. Так, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max должны получить до 2 терабайт памяти.

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      Андрей Ставицкий
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