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12:20, 14 февраля 2024Наука и техника

iPhone 16 Pro получит рекордную память

GSM Arena: iPhone 16 Pro и 16 Pro Max выйдут в версии с 2 терабайтами памяти

Фото: Unsplash

Запланированные на 2024 год смартфоны Apple могут получить рекордную встроенную память. Об этом сообщает издание GSM Arena.

По информации корейских источников, будущие флагманы получат версии с 2 терабайтами встроенной памяти. Актуальные модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеют максимум 1 терабайт памяти. По словам журналистов, это позволит хранить на накопителе больше данных — например, снятые в высоком качестве видеоролики.

Также девайсы могут получить рекордный в истории iPhone аккумулятор. Так, iPhone 16 Pro Max выйдет с батареей емкостью 4676 миллиампер-часов — для сравнения, iPhone 15 Pro Max имеет аккумулятор на 4441 миллиампер-час. Авторы отметили, что в сочетании с новым энергоэффективным чипом девайс может получить большее время автономной работы.

Кроме того, новые топовые флагманы Apple выйдут с процессором A18 Pro и 8 гигабайтами оперативной памяти. Анонс устройств ожидается осенью.

Ранее инсайдер Маджину Бу рассказал, что новый смартфон серии iPhone SE будет иметь дизайн будущего iPhone 16. Также аппарат выйдет с Dynamic Island — «островком» на экране, который заменил собой «монобровь».

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      Андрей Ставицкий
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