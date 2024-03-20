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05:11, 20 марта 2024Мир

В МИД России высказались о помощи Японии украинским беженцам

В МИД России усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В министерстве иностранных дел РФ сомневаются, что принятые в Японии меры поддержки украинских беженцев эффективны, рассказал исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Токио запустил широкую информационную кампанию по теме оказания помощи прибывающим в Японию украинцам. При этом с февраля 2022 года в страну въехало всего 2,5 тысячи украинских беженцев. Часть из них уже уехала. «Большинству оставшихся предоставлено право на трудоустройство, однако реализовать его крайне затруднительно по причине языкового и культурного барьеров», — высказался дипломат.

Жесткий укакзал на то, что на содержание этих лиц Токио выделяет не более семи тысяч долларов в год, что равно «нищенскому существованию».

Ранее председатель языковой школы в Японии назвал учащихся с Украины грабителями после того, как они отказались платить за обучение.

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      Марина Совина
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