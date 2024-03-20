Казахстан привлек американских ковбоев тушей козла

Ковбои из США поучаствуют в кокпаре на Всемирных играх кочевников в Казахстане

Американские ковбои поучаствуют в кокпаре (традиционной казахской конноспортивной игре, в рамках которой всадники борются за тушу козла — прим. «Ленты.ру») на 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут в 2024 году в Казахстане. Об этом сообщили в Службе центральных коммуникаций при президенте республики.

Отмечается, что министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев встретился с делегацией из США, в которой также присутствовали американский ковбой-родеоист Кейси Филд и капитан сборной Соединенных Штатов по кокпару Лэдд Хауэлл. Они обсудили развитие конных видов спорта, популяризацию кокпара и американского родео в обеих странах и предстоящие Всемирные игры кочевников. Представители американской делегации также выразили готовность принять участие в соревнованиях по кокпару в рамках турнира.

Ранее сообщалось, что известный казахский имам Нурлан Байжигитулы был приглашен в США на званый ужин с американским президентом Джо Байденом. До этого заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявлял, что наращивание связей республики с Западом помогает отстаивать ей свою независимость в регионе исторического доминирования России и Китая.