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12:29, 20 марта 2024Культура

Киркоров объяснил значение своих татуировок

Киркоров заявил, что его татуировки несут философский смысл

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров объяснил значение своих татуировок. Его слова приводит издание «Страсти».

Исполнитель заявил, что в рисунке на спине заложена философия. «Я хотел запечатлеть семейный герб, имена моих детей, моих родителей так, чтобы это было со мной. Захотел, чтобы это было красиво», — сказал он.

Также он рассказал, что татуировка дракона на руке является оберегом. «Дракон – это сила, мощь, мудрость. Здесь у меня дракон на всей руке. Пусть меня защищает, оберегает ото всего злого, нехорошего», — добавил артист.

На вопрос журналистов о том, собирается ли Киркоров делать пирсинг, он ответил отрицательно. «Пока не понимаю, пока для меня это неприемлемо», — заключил он.

Ранее певец Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину. На ней изображен сам Киркоров с крыльями, образующими сердце, вензеля и несколько темных линий, которые складываются в цельный рисунок.

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      Варвара Кошечкина
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