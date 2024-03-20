Конгрессмен пришел на слушания по импичменту Байдена в маске Путина

Конгрессмен Московиц пришел на слушания по импичменту Байдена в маске Путина

Член Палаты представителей Конгресса США Джаред Московиц пришел на слушания по импичменту американского президента Джо Байдена в маске российского лидера Владимира Путина, передает телеканал MSNBC News.

«Джаред Московиц, конгрессмен из Флориды, появился на слушаниях по делу Байдена с маской Владимира Путина на лице», — отмечает телеканал.

The Hill пишет, что Московиц от имени российского лидера предложил посетить российские продуктовые магазины. Это была попытка уязвить американского журналиста Такера Карлсона за его яркий видеоролик о магазинах в России, отмечает издание.

Ранее Джаред Московиц раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в преуменьшении и игнорировании проблемы антисемитизма на фоне обострения палестино-израильского конфликта.