Кучеров снова возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ
Никита Кучеров снова возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в ночь на среду, 20 марта, и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Кучеров поразил пустые ворота.
Четыре набранных очка позволили Кучерову снова возглавить гонку лучших бомбардиров НХЛ. Он на одно очко обошел канадского форварда «Колорадо Эеланш» Натана Маккиннона, в активе которого 117 баллов за результативность.
Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.