Никита Кучеров снова возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 20 марта, и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Кучеров поразил пустые ворота.

Четыре набранных очка позволили Кучерову снова возглавить гонку лучших бомбардиров НХЛ. Он на одно очко обошел канадского форварда «Колорадо Эеланш» Натана Маккиннона, в активе которого 117 баллов за результативность.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.