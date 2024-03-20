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09:18, 20 марта 2024Спорт

Кучеров снова возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров снова возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ

Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 20 марта, и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Кучеров поразил пустые ворота.

Четыре набранных очка позволили Кучерову снова возглавить гонку лучших бомбардиров НХЛ. Он на одно очко обошел канадского форварда «Колорадо Эеланш» Натана Маккиннона, в активе которого 117 баллов за результативность.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Алексей Гусев
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