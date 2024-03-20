Лишивший пасынка восьми пальцев мигрант из Москвы зажимал его язык плоскогубцами

KP.RU: у потерявшего из-за отчима пальцы мальчика из Москвы нашли переломы ребер

Живущий в Москве мигрант Фидель Эргашев, который своими издевательствами лишил семилетнего пасынка восьми пальцев, предположительно, зажимал язык мальчика плоскогубцами. Также у ребенка нашли переломы ребер, пишет KP.RU со ссылкой на материалы дела.

Ранее пресс-служба столичного суда сообщила, что мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Установлено, что Эргашев систематически избивал пасынка и держал его руки в снегу, что привело к обморожению.

Как стало известно KP.RU, мать ребенка, Рано Хужамова, обогревала руки сына феном, а появившиеся из-за долгого пребывания в холоде волдыри вскрывала иголками. Когда мальчику стало плохо, его доставили в больницу, где выяснили, что с момента получения обморожения прошло семь дней. В результате ему пришлось ампутировать восемь пальцев. При этом отчим вину не признал, заявив, что слишком поздно заметил отсутствие варежек на руках пасынка.

По информации издания, суд также рассмотрел уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей в отношении Хужамовой, однако реального лишения свободы за этим не последовало. При этом супруги являются гражданами другого государства, поэтому лишить их прав на воспитание мальчика невозможно.

Пострадавшего мальчика передали послу страны, гражданином которой он является. В семье также воспитывался его старший брат, которого еще раньше отправили на родину, и младшая сестра — она осталась с матерью в Москве. Как пишет издание, органы опеки считают, что девочке ничего не угрожает.

Похожий случай произошел в Ростовской области. Там россиянин в течение семи лет жестоко издевался над сыном из-за плохих оценок в школе. В качестве наказания мужчина обжигал ладони ребенка, держа их над горящей конфоркой, колол ему руки иголками, пытался вырвать ногти плоскогубцами и заставлял есть окурки.