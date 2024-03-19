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20:57, 19 марта 2024Силовые структуры

Россиянин жестоко издевался над пасынком и попал в колонию почти на 10 лет

В Москве суд приговорил мужчину к 9 годам за истязание пасынка

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил Фиделя Эргашева к девяти годам колонии общего режима за истязание пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 117 («Истязание») УК РФ.

По версии следствия, Эргашев издевался над ребенком, бил его, а также удерживал его руки в снегу, что привело к обморожению кистей несовершеннолетнего. В результате у мальчика ампутировали четыре пальца на правой и левой руке.

Ранее стало известно, что в Мурманской области рассмотрят дело 48-летнего мужчины, истязавшего семилетнего внука.

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      Варвара Митина
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