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15:09, 20 марта 2024Мир

Лиз Трасс призвала США позволить Киеву использовать всевозможное оружие

Лиз Трасс: США нужно позволить Киеву использовать всевозможное оружие и тактики
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Hollie Adams / Reuters

США нужно позволить Украине использовать «всевозможное оружие и всевозможные тактики» в конфликте против России. К этому призвала бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс, сообщает Kyiv Post.

«Я хочу, чтобы США оказали Украине максимальную поддержку и позволили ей использовать всевозможное оружие и всевозможные тактики», — заявила она.

По словам экс-премьера, она также имеет в виду самолеты и орудия дальнего действия.

Политик отметила, что недавно посетила конференцию консерваторов в США, и на данном мероприятии никто из ее собеседников не говорил о поддержке России.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу во время последнего визита на Украину. Уточняется, что поездка отменилась в последний момент из-за наличия якобы имевшейся реальной угрозы ракетного удара.

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      Виктория Кондратьева
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