Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на высыпания на коже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя спортсменка разместила ролик, в котором сняла лицо крупным планом, показав косметические дефекты в виде мелких высыпаний. При этом она распустила волосы и нанесла тушь на ресницы.

По словам знаменитости, во время съемок реалити-шоу у нее началась аллергическая реакция. «Схватила кожную аллергию... Жалуюсь», — посетовала она, поинтересовавшись у поклонников, не сталкивались ли они с подобной проблемой.

Ранее в марте Ляйсан Утяшева снялась в откровенном наряде. Спортсменка позировала перед фотографом в обтягивающем черно-белом платье с объемными декоративными цветками.