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11:44, 11 марта 2024Ценности

Ляйсан Утяшева снялась в откровенном наряде

Телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в черно-белом платье с глубоким декольте
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах (на момент публикации новости они удалены) 38-летняя спортсменка позировала перед фотографом в обтягивающем черно-белом платье с объемными декоративными цветками.

Кроме того, Утяшева надела длинные белые перчатки и накинула на плечи куртку. Стилисты сделали ей укладку на коротких темных волосах, а визажисты — макияж с акцентом на глаза.

Ранее в марте Ляйсан Утяшева показала фигуру в нижнем белье. Кроме того, знаменитость продемонстрировала образ в парике.

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      Екатерина Ештокина
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