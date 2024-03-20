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03:49, 20 марта 2024Россия

В Минобороны РФ заявили о формировании США ментального театра военных действий

Минобороны РФ: США формируют ментальный театр военных действий с новым оружием

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми видами вооружения, заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, характер и содержание военных действий сегодня меняются полностью. По мнению специалиста, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее захвата его территорий. «Ментальная сфера становится областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом», — подчеркнул специалист.

В Минобороны уточнили, что в университетах США, НАТО разрабатываются новые технологии когнитивно-ментального доминирования.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия умело противостоит западным санкциям.

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      Марина Совина
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