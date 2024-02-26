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12:57, 26 февраля 2024Мир

В США заявили об умелом ведении Россией войны против Запада

Полковник США Макгрегор: Россия умело ведет финансовую войну против Запада
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия умело противостоит западным санкциям. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Пока мы пытаемся навредить России санкциями, она умело ведет финансовую войну против Запада», — написал экс-советник.

Как отметил полковник, вся концепция БРИКС направлена на выход желающих этого стран из-под контроля США. Он также уточнил, что на данный момент отказаться от американской гегемонии хочет очень много людей.

Ранее Макгрегор высказался об исходе российско-украинского конфликта. По его словам, Киев и США ждет катастрофическое поражение в противостоянии с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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