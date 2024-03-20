В Черногорске многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии

Жительница Черногорска (Республика Хакасия) пожаловалась на то, что общежитие, в котором она живет вместе с тремя детьми, вот-вот развалится. Меньше недели назад обрушилось общежитие, которое находится с ним по соседству. Внимание на ситуацию обратила «Газета.Ru».

По словам многодетной матери, под угрозой обрушения находится часть здания, в которой проживает 70-80 процентов жильцов, в том числе ее семья и женщина с ребенком-инвалидом. Женщина рассказала, что внутреннее состояние общежития также является неудовлетворительным: в дождь и в период таяния снега комнаты часто заливает водой. «Стенам уже хана. Я живу здесь с 2017 года, вот такого срача не было. Моментально все начало рушиться», — посетовала она.

На записи, сделанной одной из жительниц общежития, видно, что часть кирпичной кладки на углу здания отсутствует. Место подпирает бетонный блок, призванный, по предположению автора видео, не допустить обрушения здания. Часть кирпичной кладки отошла от здания, а в некоторых других местах постройка вздулась.

Другая жительница проблемного здания добавила, что жильцы боятся повторения ЧП, которое произошло в соседнем здании, поскольку оно с большой долей вероятности может привести к человеческим жертвам. «С двух углов все сыпется, рушится, крушится. Мы боимся точно так же упасть, не дай бог, вместе с детьми. Если мы обрушимся, то будут жертвы. Общежитие почти полное», — отметила россиянка. Она добавила, что после происшествия в соседнем здании к ним никто не приходил, никаких экспертиз ранее не проводилось, а обращения в администрацию и управляющую компанию результата не принесли. Жильцы не знают, будет ли здание призвано аварийным и выдадут ли им менее опасное жилье взамен этого.

14 марта стало известно, что в Черногорске частично рухнуло пятиэтажное общежитие. В пострадавшей части аварийного дома никто не проживал, из другой части сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек.