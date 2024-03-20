На передовую в зону СВО поступили «костюмы-невидимки»

HiderX: на передовую в зону СВО поступили российские «костюмы-невидимки»

На передовую в зону специальной военной операции (СВО) поступили российские «костюмы-невидимки». Об этом со ссылкой на компанию-разработчика HiderX сообщает ТАСС.

«Костюм эффективно маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения», — сказали в компании.

Там добавили, что камуфлирующий эффект костюма обеспечивается использованием обработанной структурированной ткани. «Усовершенствованная конструкция костюма дает больше удобства и маневренности при различного рода перемещениях — перебежках, перекатах, передвижении ползком, на корточках», — заявили в HiderX.

В компании уточнили, что при использовании костюма наибольшая степень скрытности достигается в лесной местности и городских условиях.

В январе в HiderX рассказали агентству, что за счет материала и технологии, которую используют при создании костюма, минимальный вес изделия составляет 350 граммов.