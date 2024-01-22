Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:03, 22 января 2024Наука и техника

В России разработают «костюм-невидимку» для военных

HiderX разрабатывает невидимый для тепловизоров ВСУ маскировочный костюм

Кадр: HiderX

Российские специалисты разрабатывают маскировочный костюм, который размывает силуэт и делает военнослужащих невидимыми для тепловизоров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в компании HiderX рассказали ТАСС.

Отмечается, что костюм размывает силуэт человека, экранируя температуру окружающей среды от объекта. Ткани покрывают специальным составом, особенности которого не раскрываются. В организации подчеркнули, что изделие основано на полностью российской технологии.

Собеседник агентства подчеркнул, что известные модели маскировочной одежды не позволяют полностью скрыть человека. «Мы научились маскировать объект от тепловизора, скрывая его тепловую сигнатуру, наши изделия успешно применяются в спецподразделениях. При этом, когда боец надевает маскировочный костюм, плащ и так далее, он в любом случае виден как неестественный объект. Тепловизоры видят, как его силуэт переливается, экранирует. Мы долго мучились с этим явлением и работали над изделием, которое как бы размыло силуэт», — сказал он.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

За счет материала и технологии, которую используют при создании костюма, минимальный вес изделия составляет 350 граммов. Костюм помещается в карман. Также в его конструкции предусмотрена возможность использования сторонних типов маскировки. В компании отметили, что испытания новейшего костюма продолжаются. Работу над изделием планируют завершить до конца января.

В HiderX подчеркнули, что использующиеся сейчас в зоне проведения спецоперации технологии изолирования тепла отличаются недостаточной эффективностью. «Большая часть из них основана на изолировании тепла, которое наглядно демонстрирует свою неэффективность при длительной эксплуатации. Мы используем другую технологию — экранирование, что позволяет избежать негативных последствий за счет иного принципа действия», — рассказали в организации.

В апреле 2023 года российская компания «Альфа-К» представила «костюм-невидимку» «Богомол-Z», который позволяет снайперам скрыться от вражеских тепловизоров.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и жестами попросил о помощи. Что известно об авиакатастрофе?

      Российские школьники подрались в ТЦ на встрече с тик-токером с розовыми волосами

      В США допустили прямой удар по Ирану

      Появились первые кадры с выжившими после авиакатастрофы в Афганистане

      МВД России добилось заочного ареста гражданина Германии по масштабному делу

      В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения

      Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье

      Рябков заявил об условии соблюдения Россией ограничений по ДСНВ

      В Днепропетровской области Украины произошел пожар на предприятии

      В России собрались ослабить контроль за тратами на строительство самолетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше