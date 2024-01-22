В России разработают «костюм-невидимку» для военных

HiderX разрабатывает невидимый для тепловизоров ВСУ маскировочный костюм

Российские специалисты разрабатывают маскировочный костюм, который размывает силуэт и делает военнослужащих невидимыми для тепловизоров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в компании HiderX рассказали ТАСС.

Отмечается, что костюм размывает силуэт человека, экранируя температуру окружающей среды от объекта. Ткани покрывают специальным составом, особенности которого не раскрываются. В организации подчеркнули, что изделие основано на полностью российской технологии.

Собеседник агентства подчеркнул, что известные модели маскировочной одежды не позволяют полностью скрыть человека. «Мы научились маскировать объект от тепловизора, скрывая его тепловую сигнатуру, наши изделия успешно применяются в спецподразделениях. При этом, когда боец надевает маскировочный костюм, плащ и так далее, он в любом случае виден как неестественный объект. Тепловизоры видят, как его силуэт переливается, экранирует. Мы долго мучились с этим явлением и работали над изделием, которое как бы размыло силуэт», — сказал он.

За счет материала и технологии, которую используют при создании костюма, минимальный вес изделия составляет 350 граммов. Костюм помещается в карман. Также в его конструкции предусмотрена возможность использования сторонних типов маскировки. В компании отметили, что испытания новейшего костюма продолжаются. Работу над изделием планируют завершить до конца января.

В HiderX подчеркнули, что использующиеся сейчас в зоне проведения спецоперации технологии изолирования тепла отличаются недостаточной эффективностью. «Большая часть из них основана на изолировании тепла, которое наглядно демонстрирует свою неэффективность при длительной эксплуатации. Мы используем другую технологию — экранирование, что позволяет избежать негативных последствий за счет иного принципа действия», — рассказали в организации.

В апреле 2023 года российская компания «Альфа-К» представила «костюм-невидимку» «Богомол-Z», который позволяет снайперам скрыться от вражеских тепловизоров.