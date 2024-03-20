На Украине иностранных артистов начнут лишать почетных званий

Власти Украины начали работать над законом о лишении званий иностранных артистов

Парламент Украины начал работать над законом о лишении почетных званий деятелей культуры, в том числе и иностранных артистов. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает РИА Новости.

Он отметил, что закон является «очень простым». «Критерий один: если суд выносит приговор о государственной измене, делается представление, чтобы президент был проинформирован, и такой человек лишается званий... Это касается не только граждан Украины, это касается иностранных граждан», — подчеркнул Потураев.

Глава парламентского комитета также привел в пример российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, который, по его словам, «все еще ходит с украинскими званиями».

Депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович добавил, что законопроект был принят в первом чтении в 2023 году, а сейчас находится в процессе доработки, которой мешают депутаты-оппозиционеры. Он заявил, что поводом для лишения званий, помимо решения суда, может стать попадание под санкции.

Ранее украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) подала заявление на получение российского гражданства.