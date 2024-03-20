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22:49, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине понадеялись на хорошие новости и деньги из США

Шмыгаль: Киев рассчитывает получить от США часть из 60 млрд долларов в марте

Фото: Johanna Geron / Reuters

Киев рассчитывает получить от США часть из 60 миллиардов долларов в марте, заявил в эфире телеканала Bloomberg премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, украинские чиновники находятся в «активном диалоге» с членами Конгресса. «Я полагаю, что в этом месяце или, максимум, в следующем месяце мы получим хорошие новости из США», — сказал Шмыгаль.

Ранее 20 марта сообщалось, что Киев тайно посетил поомощник президента США по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон сможет выделить Киеву крупный пакет помощи, который ранее был заблокирован республиканцами в Конгрессе.

Кроме того, ранее в среду стало известно, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон отложил одобрение помощи Украине до принятия бюджета, то есть во второй половине апреля.

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