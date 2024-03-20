На Украине сотрудники военкомата избили мужчину на улице

«Страна.ua»: в Сумской области сотрудники военкомата избили мужчину на улице

В городе Шостка Сумской области Украины сотрудники военкомата напали на мужчину, пишет издание «Страна.ua». Как утверждается в публикации, представители территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») вышли из автомобиля и начали избивать гражданского, находившегося на улице.

Отмечается, что украинец попытался отбиться от нападающих, но они вновь применили силу по отношению к мужчине. Ему удалось заснять часть произошедшего на видео, и когда представители военкомата заметили это, они поспешно уехали.

Сумской областной военкомат прокомментировал происшествие в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пообещав «дать оценку» действиям своих сотрудников.

Ранее на Украине задержали аферистов, которые вымогали у граждан деньги под видом сотрудников ТЦК. В состав преступной группы входило четыре мошенника, один из которых представлялся полицейским, а трое других — представителями военкомата. При задержании у них изъяли огнестрельное оружие и четыре тысячи долларов.