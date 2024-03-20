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11:54, 20 марта 2024Наука и техника

В видеоиграх появятся ИИ-персонажи

VentureBeat: Ubisoft представила персонажа видеоигр, сгенерированного ИИ

Скриншот: Ubisoft

Компания Ubisoft показал демоверсию персонажа для видеоигр, основанного на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает издание VentureBeat.

Neo NPC — неигровой персонаж (Non-player character), подобные которому могут появится в будущих играх. Он отличается от обычных NPC тем, что его действия и реплики не были заранее придуманы геймдизайнерами и записаны актерами. В Ubisoft заявили, что персонаж развивается и раскрывается в зависимости от действий игрока.

Персонаж от Ubisoft назвали первым интерактивным NPC в играх. В компании отметили, что диалог подобного неигрового персонажа с каждым геймером уникален, так как он генерируется в реальном времени.

Создатели Neo NPC показали несколько демоверсий. В одной из них пользователь мог влиять на сюжет игры, общаясь с виртуальным собеседником. В другой игрок вместе с NPC планировал ограбление, обсуждая различные варианты. Специалисты Ubisoft создали Neo NPC совместно с компаниями Nvidia и Inworld.ai

В середине марта американская корпорация Google представила нейросеть SIMA, которая может играть в видеоигры. Модель обучена повторять действия за геймерами и выполнять определенные команды, проходя игры.

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      Андрей Ставицкий
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