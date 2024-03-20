Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 20 марта 2024Мир

Стало известно о новой системе Турции и США по антироссийским санкциям

Hürriyet заявила о новой системе Турции и США по санкциям против России

Фото: Unsplash

США и Турция договорились, что страны будут действовать сообща в вопросе антироссийских санкций. Они выбрали новую систему ввода ограничений, написала газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Теперь, прежде чем Вашингтон будет вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых в обходе антироссийских ограничений, сначала он уведомит об этом Анкару и запросит необходимые данные.

Материалы по теме:
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам. Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам.Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
30 апреля 2021
Россия ввела санкции против США Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону
Россия ввела санкции против СШАЧерный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону
16 апреля 2021

«Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой "схеме гармонизации санкций", США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу», — уточнила газета.

Если Турция проведет расследование и огласит результаты, то необходимые меры будут приняты.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Румынские наемники заявили об участии в атаках на российское приграничье. Чем занимается Romanian Battlegroup Getica?

      В Южной Корее проверят данные о гибели наемников на Украине

      В США заявили о расколе дружественных отношений Чехии и Словакии из-за Украины

      Стало известно о новой системе Турции и США по антироссийским санкциям

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС дронами и ракетой

      В Киеве объяснили слова Макрона об отправке французских военных на Украину

      Расчистку завалов на руднике в Приамурье приостановили для откачки воды

      Мужчины обсудили самые необычные места для занятий сексом

      Российский военнослужащий уклонился от службы и получил шесть лет колонии

      Врачи назвали три защищающих от рака продукта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше