Обстрел ВСУ повредил два детских сада и школу в Белгороде

Гладков сообщил о повреждении двух детских садов и школы при обстреле Белгорода

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили два детских сада и школа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали несколько квартир в 12 МКД (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей. Есть разрушения и на территории трех образовательных объектов – двух детских садах и школе», — пояснил он.

Пострадавших при атаке нет, отметил губернатор. По его словам, на данный момент в этих учреждениях перераспределяют группы по другим детским садам города, в связи с чем в зданиях детей и воспитателей не было. В школе в связи с решением Оперативного штаба кроме охраны никого не было.

Ранее жители Белгорода сообщили о прилете по детскому саду на улице Макаренко. По их информации, снаряд угодил на парковку перед дошкольным учреждением. До этого в Белгороде объявляли сигнал ракетной опасности.