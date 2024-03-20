Жители Белгорода сообщили о прилете по детскому саду
Жители Белгорода сообщили о прилете по детскому саду на улице Макаренко
Жители Белгорода сообщили о прилете по детскому саду на улице Макаренко. Информация от жителей была приведена в Telegram-канале «Белгород № 1».
Предположительно, снаряд угодил на парковку перед дошкольным учреждением. Как утверждает издание, в результате пострадал один водитель. Власти Белгорода пока ситуацию не комментировали.
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До этого в Белгороде объявляли сигнал ракетной опасности.
В ночь на 20 марта на подлету к Белгороду системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 воздушных целей. В регионе также уничтожили боеприпас, выпущенный из зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства и украинский беспилотник.